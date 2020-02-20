За распространение порнографии «ВКонтакте» псковичу грозит 6 лет тюрьмы

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:20:29+03:00

Мужчина выкладывал в интернет фото и видео со своим участием

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31-летний пскович окажется на скамье подсудимых за изготовление и распространение в интернете порнороликов и фотографий. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в городской прокуратуре.

Следствие установило, что в 2017-2018 годах мужчина снимал видеоматериалы и выкладывал их в сеть. В соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе находились фотографии и видеоролики с изображением тела мужчины.

За публичное распространение порнографических материалов в интернете мужчина ответит по части 3 статьи 242 уголовного кодекса, наказание по которой предполагает от 2 до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU