В Печорах будут судить хозяина бульдога, обезобразившего лицо ребенка

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:53:39+03:00

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В деревне Тешевицы Печорского района американский бульдог напал на ребенка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре области, владелец бойцовской собаки, петербуржец, предстанет перед судом за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью ребенку.

Следствие установило, что 18 мая 2019 года мужчина гостил в деревне Тешевицы и отпустил во двор своего американского бульдога без контроля, не надев на него намордник. Собака напала на ребенка, покусала его в области лица и головы. Его лицо останется обезображенным навсегда.

Мужчину осудят по части 1 статьи 118 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от штрафа до ареста на 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU