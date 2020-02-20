Игорь Сопов: Для избирательной комиссии нет разницы, большие это выборы или маленькие

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:20:35+03:00

В 2020 году Псковскую область ждут три избирательные кампании

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- Избирательная кампания, которая проходит без единого нарушения – для нас это самая важная задача, - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 февраля, посвященной избирательным кампаниям 2020 года.

Председатель регионального Избиркома назвал три крупных события 2020 года: досрочные выборы главы Печорского района 5 апреля, общероссийское голосование по поправкам в конституцию и единый день голосования 13 сентября.

Однако для Игоря Сопова как председателя Избирательной комиссии иерархии выборов не существует.

- Для избирательной комиссии нет разницы, большие это выборы или маленькие. Мы должны обеспечить избирателям возможности полноценной явки, чтобы жители могли реализовать свое избирательное право, а кандидаты могли поучаствовать в выборах. Кампания, которая проходит без единого нарушения – для нас это самая важная задача, - заметил спикер.

Игорь Сопов подчеркнул, что избирательная комиссия Псковской области ставит своей задачей взаимодействие с жителями региона, освещение деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU