2020-02-20T12:40:11+03:00
Общество

Избирком Псковской области к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию готов

Игорь Сопов: Все процедуры нами будут осуществлены в соответствии с законом, который появится
Алиса Солнцева
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На данный момент ЦИК и областные избиркомы ждут закона о голосовании.На данный момент ЦИК и областные избиркомы ждут закона о голосовании.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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На данный момент президент России подписал распоряжение об обеспечении возможности граждан участвовать в голосовании по поправкам в конституцию.

- Остальные информационные поводы – это размышления, доводы, инсинуации и откровенные фейки, - заявил председатель регионального Избиркома Игорь Сопов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 февраля, посвященной избирательным кампаниям 2020 года.

На данный момент ЦИК и областные избиркомы ждут закона о голосовании, тогда начнется подготовка к мероприятию. Тогда же станет ясна конкретная дата голосования, количество поправок и иные подробности. Пока что известно, что голосование пройдет в апреле. Игорь Сопов уверен, что двух месяцев Избирательной комиссии Псковской области хватит на подготовку к этому масштабному мероприятию.

- В наши задачи входит подготовка избирательных участков и информирование населения. И мы к этому готовы. Как правило, двух месяцев на подготовку всегда хватало, - отметил спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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