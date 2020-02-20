Избирком Псковской области к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию готов
На данный момент президент России подписал распоряжение об обеспечении возможности граждан участвовать в голосовании по поправкам в конституцию.
- Остальные информационные поводы – это размышления, доводы, инсинуации и откровенные фейки, - заявил председатель регионального Избиркома Игорь Сопов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 февраля, посвященной избирательным кампаниям 2020 года.
На данный момент ЦИК и областные избиркомы ждут закона о голосовании, тогда начнется подготовка к мероприятию. Тогда же станет ясна конкретная дата голосования, количество поправок и иные подробности. Пока что известно, что голосование пройдет в апреле. Игорь Сопов уверен, что двух месяцев Избирательной комиссии Псковской области хватит на подготовку к этому масштабному мероприятию.
- В наши задачи входит подготовка избирательных участков и информирование населения. И мы к этому готовы. Как правило, двух месяцев на подготовку всегда хватало, - отметил спикер.
ИСТОЧНИК KP.RU