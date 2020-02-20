Политические партии удовлетворены работой Избиркома Псковской области
- Никаких проблемных точек во взаимодействии Избиркома Псковской области с политическими партиями нет, но их не было и раньше, - заметил председатель облизбиркома Игорь Сопов. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 февраля.
После своего назначения новый председатель пригласил представителей всех политических партий, чтобы выяснить их претензии к работе комиссии и пожелания.
- Все партии, которые пришли на встречу, удовлетворены работой комиссии, - рассказал Игорь Сопов.
Основные просьбы касались информирования о выборных кампаниях, нововведениях, изменениях. Выяснилось, что партии заинтересованы в образовании молодежной избирательной комиссии и хотели бы иметь в ней представительство в лице молодых членов фракции.
ИСТОЧНИК KP.RU