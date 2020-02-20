2020-02-20T13:40:15+03:00
Политика

Политические партии удовлетворены работой Избиркома Псковской области

Наладить взаимодействие с политическими партиями – одна из задач избирательной комиссии
Алиса Солнцева
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Облизбирком старается больше взаимодействовать и с жителями региона.Облизбирком старается больше взаимодействовать и с жителями региона.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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- Никаких проблемных точек во взаимодействии Избиркома Псковской области с политическими партиями нет, но их не было и раньше, - заметил председатель облизбиркома Игорь Сопов. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 февраля.

После своего назначения новый председатель пригласил представителей всех политических партий, чтобы выяснить их претензии к работе комиссии и пожелания.

- Все партии, которые пришли на встречу, удовлетворены работой комиссии, - рассказал Игорь Сопов.

Основные просьбы касались информирования о выборных кампаниях, нововведениях, изменениях. Выяснилось, что партии заинтересованы в образовании молодежной избирательной комиссии и хотели бы иметь в ней представительство в лице молодых членов фракции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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