Политические партии удовлетворены работой Избиркома Псковской области

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:40:15+03:00

Облизбирком старается больше взаимодействовать и с жителями региона. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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- Никаких проблемных точек во взаимодействии Избиркома Псковской области с политическими партиями нет, но их не было и раньше, - заметил председатель облизбиркома Игорь Сопов. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 20 февраля.

После своего назначения новый председатель пригласил представителей всех политических партий, чтобы выяснить их претензии к работе комиссии и пожелания.

- Все партии, которые пришли на встречу, удовлетворены работой комиссии, - рассказал Игорь Сопов.

Основные просьбы касались информирования о выборных кампаниях, нововведениях, изменениях. Выяснилось, что партии заинтересованы в образовании молодежной избирательной комиссии и хотели бы иметь в ней представительство в лице молодых членов фракции.

ИСТОЧНИК KP.RU