Торговые сети Псковской области являются крупнейшими клиентами компании "Экопром"

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:10:06+03:00

По договорам с юридическими лицами было вывезено почти 315 тысяч кубометров мусора. Фото: Дарья ХВАТКОВА

По договорам с юридическими лицами компания вывезла почти 315 тысяч кубометров мусора

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Компания «Экопром» — региональный оператор по обращению с ТКО - назвал своих крупнейших клиентов — юридических лиц, по отношению к общему объему начислений юрлицам за оказанные услуги, за 2019 год.

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе компании, а их число вошли компании «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), Великолукский мясокомбинат, «Дикси Юг» (сеть магазинов «Дикси»).

В числе крупных клиентов - Минобороны, Управление городского хозяйства администрации Пскова, Псковский государственный университет, Псковнефтепродукт, МП «Зеленхоз».

В прошлом году компания "Экопром" заключила договоры с 2420 компаниями, организациями и индивидуальными предпринимателями. По договорам с юридическими лицами было вывезено почти 315 тысяч кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU