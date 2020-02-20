В Пскове началась реконструкция Зеленого театра

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:49:32+03:00

Работы завершатся в мае этого года

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В Пскове в Зеленом театре разбирают старую сцену. Как отмечал глава администрации города Александр Братчиков в эфире ПАИ-live, реконструкцию старой концертной площадки завершат к маю 2020 года.

- Та сцена, которая есть, морально устарела. Будет другая сцена, большая, с монитором. С губернатором вопрос обсуждали. И он дал добро на это. Сделаем ограждения, скамеечки, - отмечал Александр Братчиков.

В День Победы концерт для ветеранов пройдет на обновленной сцене.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Это самый крупный в городе концертный зал с 3,5 тысячами посадочных мест. В Зеленом театре проходят массовые мероприятия в крупные праздники. Новая площадка позволит псковским коллективом выступать все лето.

Ранее ремонтные работы были включены во второй этап реконструкции улицы Свердлова, позднее из плана работ Зеленый театр исключили. Восстановлением летней сцены занялась частная компания.

Новая большая и современная сцена появится на открытой площадке в Пскове.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Это будет своего рода спонсорская помощь городу, компания выполнит работы за счет собственных средств, и в дальнейшем передаст объект в дар городу, - пояснил глава администрации Пскова Александр Братчиков в программе Псковского агентства информации «Лицом к городу».

ИСТОЧНИК KP.RU