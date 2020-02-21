Глава Великолукского района окажется на скамье подсудимых
Глава Великолукского района предстанет перед судом за махинации с земельными участками. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в прокуратуре области.
Следствие выяснило, что с конца 2013 по 2015 год чиновник присвоил себе 2 земельных участка, находящихся в собственности муниципалитета. В 2014-2016 годах главой района были незаконно отчуждены еще 26 участков без проведения торгов.
Чиновник предстанет перед судом за злоупотребление своими должностными полномочиями. Часть 2 статьи 285 уголовного кодекса предусматривает вплоть до семи лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU