2020-02-21T13:56:27+03:00
Общество

На берегу Чудского озера обнаружили ядовитое растение

Несколько граммов корнеплода будет достаточно для смертельного отравления
Алиса Солнцева
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Фото: rus.postimees.ee.Фото: rus.postimees.ee.
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На берегу Чудского озера появилось опасное для жизни растение – вёх ядовитый. Как сообщает эстонская газета Postimees, на официальном сайте волостной управы Пейпсияэре появился призыв не трогать это растение.

Предполагается, что растение на берег озера принес сильный ветер. Вёх несъедобен, хотя его запах и вкус не предупреждают о токсичности.

- Взрослому для опасного для жизни отравления будет достаточно всего несколько граммов свежего корнеплода, для ребенка смертельное количество в несколько раз меньше, - предупреждает волость.

Фото: rus.postimees.ee.

Фото: rus.postimees.ee.

Если человек все-таки дотронется до этого растения, необходимо сразу же помыть руки.

Первые признаки отравления – ощущение жжения и зуда во рту. Затем появится тошнота, парализует язык, заболит живот и начнутся сильные судороги, зрение ослабеет, появится жажда. В течение нескольких часов отравление может привести к остановке дыхания.

В случае подозрения на отравление необходимо сразу вызывать скорую помощь.

- Вёх вовсе не чужеземный вид для эстонской природы. По данным департамента окружающей среды, он распространен по всему эстонскому берегу Чудского озера и, вероятно, также на российском берегу, - замечает газета Postimees.

ИСТОЧНИК KP.RU

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