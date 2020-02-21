Улицу Гражданскую в Пскове перекроют со 2 по 10 марта
В связи с реконструкцией стадиона «Машиностроитель» улицу закроют на 9 дней
Внимание автомобилистам!Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта перекроют со 2 по 10 марта. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Дорога будет закрыта для движения со 2 марта 8:00 до 10 марта 24:00.
Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть изменения при планировании поездок. Водителей просят внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU