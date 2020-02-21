Улицу Гражданскую в Пскове перекроют со 2 по 10 марта

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:17:41+03:00

В связи с реконструкцией стадиона «Машиностроитель» улицу закроют на 9 дней

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Участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта перекроют со 2 по 10 марта. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дорога будет закрыта для движения со 2 марта 8:00 до 10 марта 24:00.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть изменения при планировании поездок. Водителей просят внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU