2020-02-21T16:17:41+03:00
Общество

Улицу Гражданскую в Пскове перекроют со 2 по 10 марта

В связи с реконструкцией стадиона «Машиностроитель» улицу закроют на 9 дней
Максим Дмитриев
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Внимание автомобилистам!Внимание автомобилистам!Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта перекроют со 2 по 10 марта. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дорога будет закрыта для движения со 2 марта 8:00 до 10 марта 24:00.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть изменения при планировании поездок. Водителей просят внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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