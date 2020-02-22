2020-02-22T07:23:02+03:00
Общество

26 февраля перекроют центр Порхова

Пройдет митинг в честь Дня освобождения города
Максим Дмитриев
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Для безопасности участников и зрителей проезд закроют.Для безопасности участников и зрителей проезд закроют.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В День освобождения Порхова от немецко-фашистских захватчиков центр города перекроют на несколько часов в связи с проведением митинга. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

С 11:00 до 13:00 закроют движение на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения улицы Красноармейская Слобода с улицей Мебельной.

Автомобилистам предлагают объехать закрытый участок по трассе Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56), улицам Псковской и Мебельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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