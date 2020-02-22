26 февраля перекроют центр Порхова
Пройдет митинг в честь Дня освобождения города
Для безопасности участников и зрителей проезд закроют.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В День освобождения Порхова от немецко-фашистских захватчиков центр города перекроют на несколько часов в связи с проведением митинга. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.
С 11:00 до 13:00 закроют движение на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения улицы Красноармейская Слобода с улицей Мебельной.
Автомобилистам предлагают объехать закрытый участок по трассе Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56), улицам Псковской и Мебельной.
ИСТОЧНИК KP.RU