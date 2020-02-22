Президент назначил федеральных судей в Псковской области
В указе президента 3 назначения касаются псковских судов
Судей назначили на 6 лет.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В псковских судах – областном, городском и районном – произошли новые назначения. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», президент России Владимир Путин 20 февраля подписал указ о назначении федеральных судей.
В Псковском областном суде назначена Эльвира Кузнецова, в Псковском районном суде - Светлана Ефимова, в Псковском городском суде – Марина Новикова.
Срок полномочий – 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU