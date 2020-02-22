Президент назначил федеральных судей в Псковской области

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:36:46+03:00

Судей назначили на 6 лет. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Изменить размер текста: A A

В псковских судах – областном, городском и районном – произошли новые назначения. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», президент России Владимир Путин 20 февраля подписал указ о назначении федеральных судей.

В Псковском областном суде назначена Эльвира Кузнецова, в Псковском районном суде - Светлана Ефимова, в Псковском городском суде – Марина Новикова.

Срок полномочий – 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU