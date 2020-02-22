Федеральные специалисты проверили качество оказания помощи онкобольным в Псковской области

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:32:13+03:00

Вера Емельянова: Наша задача — значительно снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова отметили хорошую организацию онкологической службы в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, итоги проверки качества помощи при онкологии подвели на заседании 21 февраля.

- На базе специализированного диспансера проводятся необходимые морфологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволяют вовремя назначить необходимое лечение, - отметил заведующий организационно-аналитическим центром НМИЦ Юрий Комаров.

Специалисты центра наметили задачи для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе. В первую очередь, необходимо отладить работу первичного звена здравоохранения, которое может диагностировать появление опухолей на 1-й и 2-й стадиях. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подчеркнула, что вскоре в регионе начнется модернизация поликлинической помощи.

Участники встречи также обсудили возможность для псковских специалистов проходить практику на базе НМИЦ имени Н. Н. Петрова.

- Мы внимательно изучим итоговый доклад, по каждому замечанию и предложению будут разработаны комплексные меры. Наша задача — значительно снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе. Мы к этому уверенно идем, - заключила Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU