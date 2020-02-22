2020-02-22T09:32:13+03:00
Здоровье

Федеральные специалисты проверили качество оказания помощи онкобольным в Псковской области

Вера Емельянова: Наша задача — значительно снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: pskov.ru.Фото: pskov.ru.
Изменить размер текста:

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова отметили хорошую организацию онкологической службы в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, итоги проверки качества помощи при онкологии подвели на заседании 21 февраля.

- На базе специализированного диспансера проводятся необходимые морфологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволяют вовремя назначить необходимое лечение, - отметил заведующий организационно-аналитическим центром НМИЦ Юрий Комаров.

Специалисты центра наметили задачи для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе. В первую очередь, необходимо отладить работу первичного звена здравоохранения, которое может диагностировать появление опухолей на 1-й и 2-й стадиях. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подчеркнула, что вскоре в регионе начнется модернизация поликлинической помощи.

Участники встречи также обсудили возможность для псковских специалистов проходить практику на базе НМИЦ имени Н. Н. Петрова.

- Мы внимательно изучим итоговый доклад, по каждому замечанию и предложению будут разработаны комплексные меры. Наша задача — значительно снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе. Мы к этому уверенно идем, - заключила Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Федеральные специалисты проверили качество оказания помощи онкобольным в Псковской области
Президент назначил федеральных судей в Псковской области
26 февраля перекроют центр Порхова
Улицу Гражданскую в Пскове перекроют со 2 по 10 марта
На берегу Чудского озера обнаружили ядовитое растение
Глава Великолукского района окажется на скамье подсудимых
Пожар в Невеле уничтожил надворные постройки на площади 800 квадратных метров
Пушкинский заповедник приглашает мужчин на гуляния-состязания ко Дню защитника Отечества
В Пскове началась реконструкция Зеленого театра
Торговые сети Псковской области являются крупнейшими клиентами компании "Экопром"
Стала известна программа Дня защитника Отечества в Пскове
Политические партии удовлетворены работой Избиркома Псковской области
Объездную дорогу под Виадуком отремонтируют к августу 2020 года
Избирком Псковской области к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию готов
Игорь Сопов: Для избирательной комиссии нет разницы, большие это выборы или маленькие
В Печорах будут судить хозяина бульдога, обезобразившего лицо ребенка
За распространение порнографии «ВКонтакте» псковичу грозит 6 лет тюрьмы
Пять видов транспортных карт появятся в Псковской области
Сотрудничество «Титан-Полимера» с ПсковГУ позволит экспериментировать и развиваться производственной отрасли
Вера Емельянова высказалась за внесение поправок в Конституцию в поддержку семьи
Псковский губернатор о заявлениях эстонских политиков: Это комплекс неполноценности
Отзывчивые псковичи помогли «Шансу» накормить 160 собак
Новое жилье получил 4471 ветеран Псковской области