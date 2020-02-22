В марте псковский «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:39:22+03:00

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24 и 25 марта Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представит постановку «Ревизор» жюри национальной театральной премии «Золота маска». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции, на сцене Московского театра юного зрителя спектакль покажут дважды из-за повышенного интереса столичных зрителей к псковской постановке.

Напомним, что спектакль «Ревизор», поставленный на псковской сцене в 2018 году петербургским режиссером Петром Шерешевским по мотивам гоголевской комедии, в этом году выдвинут на соискание высшей театральной награды России сразу в пяти номинациях: «Лучший спектакль в драме. Большая форма»; «Лучшая работа режиссера» – Петр Шерешевский; «Лучшая мужская роль» – Евгений Терских за роль Городничего; «Лучшая женская роль второго плана» – Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны; « Лучшая мужская роль второго плана» – Виктор Яковлев за роль Земляники.

Фото: drampush.ru.

Псковский «Ревизор» успел привлечь внимание всей театральной России. Спектакль участвовал в фестивалях в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках, Новороссийске, Великом Новгороде.

Победители «Золотой маски» станут известны на церемонии награждения 15 апреля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU