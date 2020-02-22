2020-02-22T19:04:37+03:00
Общество

27 пешеходных переходов появятся около школ в Псковской области

До 31 августа в 18 районах оборудуют регулируемые переходы
Максим Дмитриев
Поделиться:
На трассах в районах появятся пешеходные ограждения и "зебры" со светофорами.На трассах в районах появятся пешеходные ограждения и "зебры" со светофорами.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году в Псковской области обустроят 27 пешеходных переходов вблизи школ. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, они появятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Все переходы будут регулируемыми, соответственно на определенных дорогах установят светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения. По подсчетам, на улицах появится более 2,5 тысяч метров ограждения. Работы должны завершить до 31 августа.

В Псковском районе оборудуют два пешеходных перехода на автомобильной дороге Псков – Писковичи – Муровицы.

В Красногородском районе появится два пешеходных перехода на автодорогах Красногородск – Мозули и Красногородск – Залужье.

В Опочецком районе обустроят три пешеходных перехода: два – на автодороге НоворжевОпочка, еще один – на дороге Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой. Помимо этого, вдоль дороги Опочка – М20 на километре 407+672 установят пешеходное ограждение.

Еще два – в Плюсском районе на дороге Заполье – Гдов (Добручи) и на 20-ом километре этой трассы.

В Дедовичском районе появится безопасный пешеходный переход на дороге Дедовичи – Алексино.

В Новоржевском районе – на дороге Пушкинские Горы – Локня.

А в Палкинском районе – на автодороге Старый Изборск – Палкино – Остров.

В Печорском районе обустроят два объекта: на дорогах Граница с ЭстониейПечоры – Старый Изборск и Неелово – Кудина Гора – Печоры.

В Пушкиногорском районе светофоры и знаки установят на трассе Пушкинские Горы – от автодороги Пушкиногорское шоссе километр 7+273.

В Великолукском районе будет три объекта: один – на дороге Мартьяново – Поречье – Урицкое и два – на дороге Великие Луки – Усвяты.

Невельский район получит пешеходный переход на дороге Опухлики – ж/д станция Изоча. Локнянский район – на дороге БашовоЗагорье.

В Новосокольническом районе появится два перехода: на дороге Отрадное – Новосокольники – Бор и Маево – Островки – Фалютино.

В Островском районе также оборудуют два перехода на автодороге Старый Изборск – Палкино – Остров.

По одному переходу сделают в Порховском (на дороге Лудони – Павы – Боровичи), Усвятском (на дороге Великие Луки – Усвяты, Церковище) и Себежском (на дороге Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь) районах.

Заказчиком работ выступает «Псковавтодор». Подрядчиком по итогам электронного аукциона стала компания «Знак-Трейд СПб». Сумма контракта составляет около 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
27 пешеходных переходов появятся около школ в Псковской области
В марте псковский «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву
Федеральные специалисты проверили качество оказания помощи онкобольным в Псковской области
Президент назначил федеральных судей в Псковской области
26 февраля перекроют центр Порхова
Улицу Гражданскую в Пскове перекроют со 2 по 10 марта
На берегу Чудского озера обнаружили ядовитое растение
Глава Великолукского района окажется на скамье подсудимых
Пожар в Невеле уничтожил надворные постройки на площади 800 квадратных метров
Пушкинский заповедник приглашает мужчин на гуляния-состязания ко Дню защитника Отечества
В Пскове началась реконструкция Зеленого театра
Торговые сети Псковской области являются крупнейшими клиентами компании "Экопром"
Стала известна программа Дня защитника Отечества в Пскове
Политические партии удовлетворены работой Избиркома Псковской области
Объездную дорогу под Виадуком отремонтируют к августу 2020 года
Избирком Псковской области к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию готов
Игорь Сопов: Для избирательной комиссии нет разницы, большие это выборы или маленькие
В Печорах будут судить хозяина бульдога, обезобразившего лицо ребенка
За распространение порнографии «ВКонтакте» псковичу грозит 6 лет тюрьмы
Пять видов транспортных карт появятся в Псковской области
Сотрудничество «Титан-Полимера» с ПсковГУ позволит экспериментировать и развиваться производственной отрасли
Вера Емельянова высказалась за внесение поправок в Конституцию в поддержку семьи
Псковский губернатор о заявлениях эстонских политиков: Это комплекс неполноценности
Отзывчивые псковичи помогли «Шансу» накормить 160 собак
Новое жилье получил 4471 ветеран Псковской области