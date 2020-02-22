27 пешеходных переходов появятся около школ в Псковской области

22 Февр. 2020 2020-02-22T19:04:37+03:00

На трассах в районах появятся пешеходные ограждения и "зебры" со светофорами. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

До 31 августа в 18 районах оборудуют регулируемые переходы

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В 2020 году в Псковской области обустроят 27 пешеходных переходов вблизи школ. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, они появятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Все переходы будут регулируемыми, соответственно на определенных дорогах установят светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения. По подсчетам, на улицах появится более 2,5 тысяч метров ограждения. Работы должны завершить до 31 августа.

В Псковском районе оборудуют два пешеходных перехода на автомобильной дороге Псков – Писковичи – Муровицы.

В Красногородском районе появится два пешеходных перехода на автодорогах Красногородск – Мозули и Красногородск – Залужье.

В Опочецком районе обустроят три пешеходных перехода: два – на автодороге Новоржев – Опочка, еще один – на дороге Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой. Помимо этого, вдоль дороги Опочка – М20 на километре 407+672 установят пешеходное ограждение.

Еще два – в Плюсском районе на дороге Заполье – Гдов (Добручи) и на 20-ом километре этой трассы.

В Дедовичском районе появится безопасный пешеходный переход на дороге Дедовичи – Алексино.

В Новоржевском районе – на дороге Пушкинские Горы – Локня.

А в Палкинском районе – на автодороге Старый Изборск – Палкино – Остров.

В Печорском районе обустроят два объекта: на дорогах Граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск и Неелово – Кудина Гора – Печоры.

В Пушкиногорском районе светофоры и знаки установят на трассе Пушкинские Горы – от автодороги Пушкиногорское шоссе километр 7+273.

В Великолукском районе будет три объекта: один – на дороге Мартьяново – Поречье – Урицкое и два – на дороге Великие Луки – Усвяты.

Невельский район получит пешеходный переход на дороге Опухлики – ж/д станция Изоча. Локнянский район – на дороге Башово – Загорье.

В Новосокольническом районе появится два перехода: на дороге Отрадное – Новосокольники – Бор и Маево – Островки – Фалютино.

В Островском районе также оборудуют два перехода на автодороге Старый Изборск – Палкино – Остров.

По одному переходу сделают в Порховском (на дороге Лудони – Павы – Боровичи), Усвятском (на дороге Великие Луки – Усвяты, Церковище) и Себежском (на дороге Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь) районах.

Заказчиком работ выступает «Псковавтодор». Подрядчиком по итогам электронного аукциона стала компания «Знак-Трейд СПб». Сумма контракта составляет около 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU