2020-02-23T10:11:54+03:00
Общество

В Пскове прошли праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Сотни псковичей посетили торжественный митинг, концерт оркестра, выставку оружия и показательные бои десантников [фоторепортаж]
Алиса Солнцева
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Наш фотокорреспондент отправился на праздник.Наш фотокорреспондент отправился на праздник.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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День защитника Отечества в Пскове отпраздновали в субботу, 22 февраля, на набережной Флотской Славы. Военнослужащие Псковского гарнизона подготовили для гостей выставку вооружения, концерт оркестра, показательные бои десантников. Зрелищная программа на набережной началась после возложения цветов у Вечного огня.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, некоторым военнослужащим в этот день вручили благодарственные письма от администрации региона за поддержание высокой боевой готовности, успехи в боевой подготовке и верность славным воинским традиции России. Псковским десантникам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга, вручили государственные награды по указу президента. Двум военнослужащим были присвоены очередные воинские звания.

Смотрите наш фоторепортаж с праздника ЗДЕСЬ.

- День защитника Отечества посвящен любви к Родине, отваге и нетерпимости к врагу. Это напоминание о том, что наша страна стоит на подвигах простых людей, которые стали героями истории. Мы также должны помнить, что Россия нуждается в своих защитниках не только в военное время. Поэтому желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, сил и веры для исполнения почётного долга по укреплению и развитию нашей страны, - поздравляет губернатор Псковской области с Днем защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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