В Троицкий собор привезли икону Главного Храма Вооруженных Сил России

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:01:51+03:00

Поклониться Спасу Нерукотворному можно будет с 23 февраля по 3 марта

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В Псков прибыла икона Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Псковские военнослужащие забрали икону с военного аэродрома в Санкт-Петербурге и доставили в Свято-Троицкий собор кремля, где ее установили у алтаря.

Для сохранности святыню перевозили в разобранном виде в пяти деревянных ящиках.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Военнослужащие, жители и гости Пскова смогут приложиться к иконе в Троицком соборе с 23 февраля по 3 марта. Сегодня, в День защитника Отечества, состоялось преклонение служащих Псковской дивизии ВДВ к главной иконе вооруженных сил.

Отметим, что Псков стал первым городом в местах дислокации воинских соединений, куда прибыла святыня. В течение 2019-2020 годов ее провезли и провезут по многим соединениям и воинским частям российской армии и храмам, чтобы святыне могли поклониться православные верующие в разных уголках страны. По воздуху, по воде, по земле икона должна преодолеть более 57 тысяч километров, побывать в более чем 120 городах, более 150 храмах, более 300 соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU