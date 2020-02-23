2020-02-23T14:37:45+03:00
Спорт

1 марта в Пскове состоится турнир по дзюдо памяти 6-й роты

Международные соревнования пройдут в двадцатый раз и соберут более 300 спортсменов
Алиса Солнцева
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Более 30 золотых медалей разыграют на турнире.Более 30 золотых медалей разыграют на турнире.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Пскове 1 марта пройдет ХХ Международный турнир по дзюдо, посвященный памяти героев 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из анонса на портале «Спорт60».

Эти соревнования проводятся ежегодно, начиная с 2001 года. В этом году в Псков приедут спортсмены из других регионов России, а также из Белоруссии, Эстонии и Латвии. Всего более 300 участников планируют приехать на состязание.

В общей сложности на международном турнире разыграют около 30 первых мест.

КОНКРЕТНО

ХХ Международный турнир по дзюдо пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» 1 марта. Начало в 11:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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