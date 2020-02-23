Новых руководителей назначили в трех районных отделах псковского следкома
Изменения произошли в Псковском, Порховском и Опочецком межрайонных следственных отделах
В трех районах произошли перестановки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В трех межрайонных следственных отделах следственного управления СК России по Псковской области назначены новые руководители. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ведомства.
В Порховском районе руководителем назначили подполковника юстиции Александра Колядина.
В Псковском районе – подполковника юстиции Ивана Васильева.
В Опочецком районе – подполковника юстиции Андрея Туганова.
Начальники назначены приказами руководителя управления кадров следственного комитета Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU