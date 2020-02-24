«Странно, что ответственные не видят этого сами»: Михаил Ведерников проинспектировал реконструкцию «Купола»

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:16:00+03:00

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Качество благоустройства территории у памятника 6-й роте не везде устроило губернатора Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, Михаил Ведерников 23 февраля проинспектировал ход реконструкции «Купола» в Черехе.

У монумента уже привели в порядок остановки, высадили туи и сделали гравийную площадку перед продуктовым магазином. Однако на стоянке уже появились ямы и лужи. В связи с этим глава региона поручил вице-губернатору Василию Осипову и главе Псковского района Наталье Федоровой привести территорию у магазина в надлежащее состояние.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Михаил Ведерников заметил, что проведенного благоустройства у памятника недостаточно. Губернатор поручил высадить туи от остановки до поворота, установить дополнительное освещение, привести заборы к единообразию, убрать «ужасную» рекламу, железобетонные балки, мусор.

- Странно, что ответственные не видят этого сами, - пишет губернатор Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил организовать регулярный покос травы в населенном пункте. С такой просьбой к нему обратилась местная жительница.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

На данный момент освещение вокруг монумента уже полностью смонтировано, закончена облицовка гранитными плитами с именами воинов-десантников 6-й роты. В настоящее время идет установка купола. Михаил Ведерников поручил подрядчику оперативно завершить все работы, повышенное внимание обращая на их качество. День памяти 6-й роты приходится уже на следующее воскресенье, 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU