2020-02-24T10:32:51+03:00
Происшествия

В одном из банков Пскова в сданной выручке обнаружили фальшивую пятитысячную купюру

Фальшивка попал в банк из магазина в областном центре
Василиса Алексеева
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Преступники сдачу с фальшивки получают настоящими деньгами.Преступники сдачу с фальшивки получают настоящими деньгами.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эта фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 18 февраля в финансовом учреждении города.

По имеющимся сведениям, она поступила в выручке одного из магазинов Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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