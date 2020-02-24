2020-02-24T12:52:01+03:00
Происшествия

Машина с пятью детьми в салоне съехала в кювет в Гдовском районе

Пострадали трое несовершеннолетних
Василиса Алексеева
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Женщина с пятью детьми попала в ДТП.Женщина с пятью детьми попала в ДТП.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Гдовском районе в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних детей. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" об этом сообщило Псковское агентство информации.

ДТП произошло около 8:25 часов возле деревни Бешкино. За рулем автомобиля «Mitsubishi» находилась 33-летняя женщина. Вместе с ней в машине находились пять несовершеннолетних детей. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате аварии пострадали трое детей: 15-летний подросток получил перелом ключицы, годовалый ребенок получил кровоподтеки и ссадины, а 10-летний мальчик – ушиб бедра. Все пострадавшие были доставлены в Гдовскую больницу, им была оказана медицинская помощь. Жизни детей ничего не угрожает.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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