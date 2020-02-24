Юбилейные медали к 75-летию Победы вручил губернатор дновским ветеранам

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:51:37+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ветеранам Дновского района юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Отметим, в этот день, 24 февраля, жители муниципалитета празднуют 76-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона поздравил собравшихся с этой важной датой.

- От имени жителей всей Псковской области я хочу передать искренние слова благодарности за ваш военный подвиг, труд по восстановлению районов области в послевоенное время. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы приводить инфраструктуру в порядок. В прошлом году построили новую школу, провели частичный ремонт больницы. Мы будем делать дороги, улучшать инфраструктуру, привлекать инвесторов, чтобы наша молодежь здесь оставалась, достойно могла трудиться и вносить свой вклад в развитие родной земли, - обратился Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба АПО. В годовщину освобождения Дновского района губернатор Псковской области присутствовал на торжественных мероприятиях.

Юбилейные награды из рук губернатора Псковской области получили 14 ветеранов, бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда: Виктор Матвеев, Клавдия Кузьмина, Алина и Владимир Колга, София Иванова, Людмила Иванова, Валентина Иванова, Татьяна Васильева, Виктор Васильев, Вера Аристархова, Алексей Андреев, Раиса Мельниченко, Алексей Меркулов, Георгий Чикирисов.

В подарок к медалям глава региона вручил всем диски и флешки с песнями о Великой Победе. Каждый из ветеранов также получит проигрыватель.

По традиции торжественная церемония завершилась чаепитием. Некоторые ветераны интересовались перспективами развития родного района, обращали внимание на наиболее острые вопросы муниципалитета, а другие просто делились с главой региона своими воспоминаниями. На встрече обсудили открытие дополнительного почтового отделения, ремонт многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий, модернизацию объектов ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU