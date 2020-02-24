Инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб в Пскове

24 Февр. 2020 2020-02-24T19:22:55+03:00

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В псковский ночной клуб не пустили инвалида-колясочника. Как стало известно "Комсомольско правде-Псков" об этом сообщило Псковское агентство информации.

Об этом пскович .

- Я вчера хотел попасть в один из псковских клубов, но меня не пустили, - рассказал Владислав Фокин подписчикам своего канала на «Youtube», отметив, что представители клуба объяснили такое решение тем, что он является инвалидом и «не может постоять за себя». Происходило все в День защитника Отечества.

Администрация клуба «OLD School Bar», который находится на Октябрьском проспекте, нашла и еще одну причину, - именно в этот день вход в заведение якобы осуществлялся по клубным картам.

Также администратор клуба заявил, что они не готовы нести ответственность за молодого человека, с которым может что угодно случиться, когда вокруг пьяные люди - каждый может толкнуть, зацепить.

-Не дай бог что-то случится, - сказал представитель клуба.

Этот диалог на ступеньках в клуб пскович заснял на свой мобильный телефон. Находившиеся рядом люди недоумевали, задавали вопросы, предлагали помочь. Но представитель клуба твердо стоял на своем.

По слова Владислава Фокина, его друзья, прибывшие позже, смогли войти в клуб без карт и каких-либо ограничений. Владислав Фокин настаивает: были ущемлены его права как инвалида. Кроме того, менеджеры клуба рассказали, что в их заведении действуют фейс-контроль и дресс-код, который также является незаконным.

-Мне было обидно и грустно, мой товарищ пытался поговорить с этим администратором, но он сказал, что ему все равно, и что ему ничего за это не будет, поскольку начальство в Санкт-Петербурге, - добавил Владислав Фокин, отметив, что в Пскове есть множество других клубов, которые не отказывали ему в посещении и даже помогали подняться на коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU