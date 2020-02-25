Травмы головы получил великолучанин при столкновении с припаркованным авто
Водитель госпитализирован
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Изменить размер текста:
Водитель Audi 80 получил травмы при столкновении с припаркованным автомобилем. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
ДТП случилось 24 февраля около 20:15 у дома №67 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. 30-летний водитель не справился с управлением и врезался в Renault Sandero, припаркованный у мебельного салона. Владелец пострадавшего автомобиля – великолучанин 1969 года рождения.
Автолюбитель госпитализирован с травмами головы.
ИСТОЧНИК KP.RU