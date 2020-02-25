Травмы головы получил великолучанин при столкновении с припаркованным авто

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:29:21+03:00

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Водитель Audi 80 получил травмы при столкновении с припаркованным автомобилем. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

ДТП случилось 24 февраля около 20:15 у дома №67 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. 30-летний водитель не справился с управлением и врезался в Renault Sandero, припаркованный у мебельного салона. Владелец пострадавшего автомобиля – великолучанин 1969 года рождения.

Автолюбитель госпитализирован с травмами головы.

ИСТОЧНИК KP.RU