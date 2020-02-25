Псковичи проголосовали за благоустройство парка имени Юрия Гагарина

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:10:43+03:00

7,5 тысяч жителей приняли участие в голосовании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из трех общественных пространств Пскова жители города выбрали парк на Запсковье

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Парк имени Юрия Гагарина благоустроят в Пскове. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», 24 февраля на сайте «Мой дом» завершилось голосование за городское общественное пространство, которое необходимо обустроить в первую очередь. В голосовании приняло участие 7,5 тысяч человек.

Скриншот: moydom.ru.

В течение 16 дней псковичи голосовали за один из трех вариантов: парк имени Юрия Гагарина (Псков, улица Гущина), площадь Ленина и территория у школы №13 (Крестовское шоссе, улица Пригородная, 9). Такие заявки подали инициативные горожане в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"».

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал парк имени Ю. Гагарина – 52 процента (3932 голосов), второе место заняла площадь Ленина – 36 процентов (2740 голосов), третье место – территория общего пользования у МБОУ СОШ №13 – 12 процентов (914 голосов).

Фото: moydom.ru.

В парке появится спортивная и детская площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, установят скамейки, урны, наладят освещение. Парк Гагарина станет полноценным общественным пространством на Запсковье.

Официальные итоги голосования подведет комиссия 27 февраля. Благоустройство территории должны начать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU