Жители Себежского района просят провести референдум по земельному вопросу

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:52:31+03:00

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Сегодня, 25 февраля, в Себеже проходит выездное заседание комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной думы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали коллеги из Псковского агентства информации.

Выездное заседание организовали по поручению Вячеслава Володина, побывавшего в Псковской области в январе 2020 года. Тогда депутаты озвучили проблемы, с которыми сталкиваются жители Себежского района. Так как эта территория является особо охраняемой, себежане не могут строить дома или вести подсобное хозяйство на собственных участках.

Перед выездным заседанием депутаты Государственной думы, члены комитета Николай Николаев, Сергей Крючек и губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретились в неформальной обстановке с жителями Себежа

Так, Ольга Шедловская обратилась к членам комитета Госдумы. Она рассказала, что на протяжении 10 лет ведет переписку, чтобы получить разрешение на строительство на выделенном участке.

- Получили отказ, так как данный участок находится в зоне охраняемой территории. Более того, в отношении данного участка Росреестр провел проверку и хотел привлечь нас к административной ответственности за неиспользование участка, - поделилась она и добавила, что истекает срок аренды земли и семья не знает, что им делать дальше.

- Предоставление участков - это значимый фактор для того, чтобы люди оставались в районе, в семьях появлялись дети, - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Жители Себежского района надеются, что по вопросам вхождения территории в национальный парк «Себежский» можно будет провести референдум.

Во встрече с населением Себежа участвуют председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев, член комитета Сергей Крючек, представители Минприроды РФ, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU