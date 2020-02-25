Псковичей приглашают принять участие в кастинге «Новой звезды — 2021»

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:54:58+03:00

Только один человек сможет представить регион на крупнейшем вокальном конкурсе

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Жителей Псковской области приглашают принять участие в кастинге Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда — 2021». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Условия участия в кастинге: возраст не младше 16 лет. Также участники должны представлять только тот регион, в котором прописаны или родились.

Во всероссийском конкурсе поучаствуют 85 человек: по одному представителю от каждого региона. Главный денежный приз конкурса – 1 миллион рублей.

Для подачи онлайн-заявки на кастинг необходимо:

1. Скачать и заполнить анкету участника;

2. Подготовить видеозаписи с исполнением песен и видеоприветствие. Запись должна быть актуальной, не старше 1 года;

3. Подготовить не менее 3 аудиозаписей песен на русском или иностранном языке в формате mp3. Они должны отличаться от отправленных видеозаписей;

4. Подготовить не менее 4, но не более 8 фото вокалиста или группы.

Материалы необходимо отправить по электронной почте new-star.promo@yandex.ru. В теме письма указать «Новая звезда - 2021», ФИО/название группы, город/регион. В течение 10 рабочих дней после подачи заявки конкурсанту придет ответ о том, что заявка принята.

Подробная информация в официальной группе конкурса в VK.

Напомним, в прошлом году на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда - 2020» Псковскую область представляла великолучанка Галина Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU