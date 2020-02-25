Марина Гаращенко приехала с проверкой в Островский роддом после жалобы на суп с личинками

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:28:44+03:00

Комитет по здравоохранению проверит все закупки и поставки учреждения. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко посетила с проверкой Островский родильный дом. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

Причина визита – проверка качества питания в роддоме. Накануне роженица получила на обед суп с червями.

Фото: "ВКонтакте". Такой фотографией поделилась с подписчиками одной из групп молодая роженица.

- Все проходило как обычно. Пришли в столовую, взяли порции, сели за стол. Я особо внимания не обращала… сидела, кушала, потому что общалась с мужем по телефону. Почему-то решила посмотреть в тарелку с супом. Вначале подумала, что это просто макароны, добавленные в суп. Но когда присмотрелась, я поняла, что это далеко не так, - рассказала девушка корреспонденту ПАИ.

В сопровождении главного врача Островской больницы Ирины Богачевой Марина Гаращенко осмотрела пищеблок, оценила условия, в которых готовят пищу для пациентов.

Сегодня суп выглядит более привлекательно.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Ирина Богачева подтвердила, что в супе нашли личинки и этот обед получили все находящиеся в больнице. Главврач заметила, что в последующие дни приготовление пищи жестко контролировали, и принесла извинения от всего медучреждения. При этом Ирина Богачева предполагает, что червяки попали в пищу до момента приготовления.

- Проверку проведем по всем этапам, виновные будут наказаны, - заключила Марина Гаращенко и потребовала представить объяснительные от всего персонала родильного дома, включая дежурного врача и буфетчицу.

ИСТОЧНИК KP.RU