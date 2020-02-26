Тело 18-летнего Алексея Алексеева нашли в лесу в Дедовичском районе
Парня разыскивали несколько дней
Фото: ПАИ. Алексея Алексеева нашли мертвым в лесу.
Изменить размер текста:
В лесу Дедовичского района вечером 25 февраля поисковики нашли тело 18-летнего Алексея Алексеева, сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области..
- Видимые признаки насильственной смерти на теле отсутствуют. Обстоятельства случившегося выясняются, - отметили в правоохранительных органах.
Причину смерти установят специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Поиски парня велись в течение трех дней. 22 февраля молодой человек ушел из дома в деревне Шилово и не вернулся.
ИСТОЧНИК KP.RU