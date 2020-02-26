Тело 18-летнего Алексея Алексеева нашли в лесу в Дедовичском районе

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:43:44+03:00

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В лесу Дедовичского района вечером 25 февраля поисковики нашли тело 18-летнего Алексея Алексеева, сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области..

- Видимые признаки насильственной смерти на теле отсутствуют. Обстоятельства случившегося выясняются, - отметили в правоохранительных органах.

Причину смерти установят специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Поиски парня велись в течение трех дней. 22 февраля молодой человек ушел из дома в деревне Шилово и не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU