На полмиллиарда рублей закупили сельхозтехники в прошлом году в Псковской области
В 2019 году сельхозтоваропроизводители Псковской области приобрели более 150 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области.
Сельхозпредприятия закупили 40 тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 90 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования. Стоимость перечисленной техники составила более 500 млн руб.
Половина всей сельскохозяйственной техники приобретена в лизинг, остальная часть за счет собственных и кредитных средств, в том числе в рамках постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».
Основными поставщиками сельскохозяйственной техники стали ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ЗАО «Петербургский тракторный завод», АО «Реммаш», компании New Holland и Claas.
В новом году сельхозтоваропроизводители уже приобрели два новых трактора, два зерноуборочных комбайна и культиватор.
ИСТОЧНИК KP.RU