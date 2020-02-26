2020-02-26T10:05:20+03:00
Общество

На полмиллиарда рублей закупили сельхозтехники в прошлом году в Псковской области

На эту сумму закупили более 150 единиц техники и оборудования
Василиса Алексеева
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На селе появилось 40 новых тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.На селе появилось 40 новых тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В 2019 году сельхозтоваропроизводители Псковской области приобрели более 150 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области.

Сельхозпредприятия закупили 40 тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 90 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования. Стоимость перечисленной техники составила более 500 млн руб.

Половина всей сельскохозяйственной техники приобретена в лизинг, остальная часть за счет собственных и кредитных средств, в том числе в рамках постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

Основными поставщиками сельскохозяйственной техники стали ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ЗАО «Петербургский тракторный завод», АО «Реммаш», компании New Holland и Claas.

В новом году сельхозтоваропроизводители уже приобрели два новых трактора, два зерноуборочных комбайна и культиватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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