2020-02-26T12:18:35+03:00
Происшествия

Бывший директор гдовского предприятия "Смуравьево" получила срок за присвоение денег

Женщину приговорили к 1 году лишения свободы условно и возмещению 200 тысяч рублей
Дмитрий Мезенцев
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Подсудимая отделалась условным сроком.Подсудимая отделалась условным сроком.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший директор муниципального предприятия в Гдовском районе привлечена к уголовной ответственности за присвоение денежных средств, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора МП «Смуравьево». Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что с 31 января 2017 по 29 декабря 2017 года она, являясь директором предприятия, в нарушение требований действующего законодательства, регламентирующего порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных предприятий, самостоятельно устанавливала себе премии, которые затем получала и тратила.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Причиненный ущерб суд обязал осужденную возместить в полном объеме.

Муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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