Открытки с изображением памятника воинам-десантникам 6-ой роты выйдут 28 февраля

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:57:21+03:00

В Пскове состоится торжественная церемония ее гашения

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В Пскове состоится спецгашение почтовой карточки в память подвига 6-й роты, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе "Почты России" в Псковской области.

Торжественное спецгашение почтовой карточки, посвященной 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно- десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, состоится в Пскове в пятницу, 28 февраля на Главпочтамте.

В церемонии спецгашения примут участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ генерал-майор Игорь Каплий, представители общественных организаций, посткроссеры Пскова.

Как пишет "Яколлекционер" в социальной сети, почтовая карточка выйдет с оригинальной маркой, на ней представлены образы воинов России разных эпох; на основном изображении — памятник воинам-десантникам 6-й роты, установленный в деревне Черёха Псковской области в 2002 году.

Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» будут изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. эскиз почтовой карточки разработали художники-дизайнеры: С. Ульяновский, Р. Комса. Тираж открытки - 7,5 тысяч экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU