2020-02-26T14:18:38+03:00
Общество

Участникам Тура по новостройкам покажут шесть новостроек в Пскове

Будущие новоселы посетят многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье
Василиса Алексеева
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Будущие новоселы могут собственными глазами увидеть выставленные на продажу квартиры в новостройках.Будущие новоселы могут собственными глазами увидеть выставленные на продажу квартиры в новостройках.
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В Тур по новостройкам приглашает «Комсомольская правда – Псков» своих читателей.

29 февраля будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат., 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 29 февраля Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU

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