2020-02-26T15:32:52+03:00
Общество

Студенты ПсковГУ будут проходить практику в Федеральной пассажирской компании

ФПК и ПсковГУ договорились о сотрудничестве
Василиса Алексеева
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Псковский университет и Федеральная пассажирская компания будут сотрудничать.Псковский университет и Федеральная пассажирская компания будут сотрудничать.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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ФПК и ПсковГУ 26 февраля подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили "Комсомольской правде -Псков" в пресс-службе администрации области.

В Псковском государственном университете начальник Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Михаил Поярков и врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина подписали документ, закрепляющий положения о развитии научно-технического, технологического, кадрового потенциала двух организаций, совместном проведении и реализации актуальных научно-практических разработок.

Михаил Поярков заявил, что компания от сотрудничества с вузом ожидает, что студенты будут оставаться работать в Пскове, и приносить пользу родному региону. Федеральная пассажирская компания - это надежный работодатель.

-Хотелось бы, чтобы ребята во время каникул думали о профессиональной карьере, чтобы у них были планы на будущее, чтобы они были самодостаточными и независимыми, - отметил Михаил Поярков.

Наталья Ильина, в свою очередь, подчеркнула, что университету очень важно взаимодействие с железной дорогой в трех направлениях: это - целевое обучение на разных направлениях подготовки по запросу ФПК. Второй момент - в сотрудничестве с университетом путей сообщения совместные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. И, в-третьих, ранняя занятость студентов.

- Это взаимодействие, в первую очередь, эффективно для самих ребят, - сказала Наталья Ильина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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