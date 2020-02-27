В начале лета будет летать самолет Псков-Калининград

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:27:24+03:00

Уже в начале лета псковичи могут отправиться в Калининград прямо из Пскова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока планируется только один рейс в неделю

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В начале лета запустить авиасообщение между Псковом и Калининградом пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пресс-центре «Интерфакса».

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", пока планируется только один рейс в неделю, но если его не будет хватать, то количество рейсов увеличат. А вот с рейсом Анапа-Псков пока неопределенность. Губернатор отметил, что подтверждение еще не получили, но переговоры на эту тему идут.

Михаил Ведерников также сообщил, что будет проработан вопрос и с псковским аэропортом.

-С потенциальным инвестором мы договорились, они готовы строить терминал прилета. Сейчас работаем над дорожной картой, где будет прописан алгоритм действий, - пояснил глава региона. Терминал будет стоить около 50 млн рублей.

По его словам, при пассажиропотоке в 140 тысяч человек в год аэропорт становится рентабельным. В 2019 году аэропорт принял 36 тысяч пассажиров.

- Если нормально отработаем, то на третий год на 140 тысяч выйдем, -заключил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU