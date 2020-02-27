Дорогу на кладбище "Орлецы" в Пскове привели в порядок

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:26:07+03:00

Гарантия на ремонт дороги - 4 года.

Дорогу отремонтировали на сэкономленные деньги к памятной дате -20-летию подвига 6-ой роты

Изменить размер текста: A A

Отремонтированную дорогу на кладбище Орлецы в Пскове сдали в эксплуатацию, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дорогу отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее включили в план ремонта на 2019-2020 годы благодаря экономии бюджета на контрактах. Ремонт стоил 24,5 млн рублей.

Подрядная организация – ООО «Дорстройсервис» - отфрезеровала старое покрытие на глубину 5 см, отрегулировала высоту крышек колодцев, заменила плиты покрытия, люки колодцев, бортовой камень. Кроме того, сделали основание дороги из щебня толщиной 15 см, выравнивающий и верхний слои покрытия.

В перечень работ также вошло устройство тротуаров и дорожек, укрепление обочин асфальтобетонной крошкой, ремонт автобусных остановок, нанесение разметки.

В общей сложности отремонтировали 2,3 км дороги местного значения. Работы завершились раньше назначенного срока. Гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года, на бортовой камень – 2 года.

Такой дорога в Орлецах была.

Дорогу на кладбище «Орлецы» привели в нормативное состояние в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 20-летию подвига десантников 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU