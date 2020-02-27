2020-02-27T11:43:06+03:00
Общество

Перевозимых в скотских условиях телят не пустили в Псковскую область из Беларуси

21 теленка перевозили без привязи, воды и корма в тесном фургоне грузового бортового автомобиля
Василиса Алексеева
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Телят перевозили в неподобающих условиях.Телят перевозили в неподобающих условиях.
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям вернули 21 телёнка в Республику Беларусь из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в ведомстве.

25 февраля 2020 года Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни в районе деревни Яськи Усвятского района Псковской области 25 февраля остановили грузовик, в отсеке которого перевозили 21 теленка.

Как рассказали в ведомстве, животные перевозились без привязи, воды и корма в тесном фургоне грузового бортового автомобиля, непредназначенного для транспортировки животных, с территории Республики Беларусь в Псковскую область.

Кроме того, перевозчик не предоставил ветеринарные сопроводительные документы на животных, которые подтвердили бы их происхождение и проведение предусмотренных законодательством диагностических исследований и обработок.

Перемещение 21 головы крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Телят вернули в Республику Беларусь в соответствии с актом о возврате груза.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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