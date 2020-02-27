Воину 6-ой роты Денису Зинкевичу установили памятник в Псковском районе

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:06:20+03:00

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В деревне Соловьи Псковского района торжественно открыли бюст гвардии рядового Дениса Зинкевича, погибшего при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", мемориал установили у Стремуткинской средней школы.

Родных Дениса Зинкевича не осталось, поэтому защитное покрывало с бюста героя сняли глава Псковского района Наталья Федорова и члены военно-патриотического движения «Юнармия». Затем священнослужитель отслужил поминальную литию по погибшему герою, к бюсту возложили цветы и гирлянды. Память Дениса Зинкевича и павших с ним боевых товарищей почтили минутой молчания.

Имя гвардии рядового Дениса Зинкевича получил отряд юнармейцев Стремуткинской школы. Ребятам торжественно вручили свидетельство и знамя.

КОНКРЕТНО

Денис Зинкевич родился 15 марта 1980 года в деревне Пожнище Псковской области. После школы учился в Псковском сельскохозяйственном техникуме. В 1999 году был призван в армию.

Гвардии рядовой, гранатометчик Денис Зинкевич погиб 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чеченской республики при отражении атаки превосходящих сил противника, выполнив свой воинский долг до конца. Будучи тяжело раненым, боец не отступил, продолжал мужественно стрелять из гранатомета, пока не погиб от пули снайпера. Захоронен Денис Зинкевич на кладбище деревни Горнево Ядровской волости Псковской области.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе гвардии рядовой Денис Зинкевич был награжден Орденом Мужества посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU