2020-02-27T15:33:29+03:00
Общество

Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева уволилась

Свой пот она покинула по собственному желанию
Василиса Алексеева
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Фото:pskov.ruФото:pskov.ru
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", председатель комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Псковской области Лариса Васильева написала заявление об уходе "по собственному желанию".

Исполнять обязанности руководителя комитета будет первый заместитель председателя Наталья Серебренникова.

Лариса Васильева с сентября 2005 года работала заместителем руководителя Управления - государственным регистратором; исполняющей обязанности руководителя Управления – главного государственного регистратора Псковской области Управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области;

С апреля 2015 по август 2017 года - руководитель Территориального управления Росимущества в Псковской области; в августе 2017 года назначена на должность председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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