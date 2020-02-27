Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева уволилась
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", председатель комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Псковской области Лариса Васильева написала заявление об уходе "по собственному желанию".
Исполнять обязанности руководителя комитета будет первый заместитель председателя Наталья Серебренникова.
Лариса Васильева с сентября 2005 года работала заместителем руководителя Управления - государственным регистратором; исполняющей обязанности руководителя Управления – главного государственного регистратора Псковской области Управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области;
С апреля 2015 по август 2017 года - руководитель Территориального управления Росимущества в Псковской области; в августе 2017 года назначена на должность председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.
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