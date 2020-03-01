Макет мемориала "Знамя Победы" обнародовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников

1 Март 2020 2020-03-01T10:01:07+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обнародовал макет памятника, который установят в Себежском районе.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", фотографии новой скульптурной композиции глава региона опубликовал у себя на странице в "Инстаграм".

Фото: соцсети. Макет памятника в Идрице.

Мемориал будет называться «Знамя Победы». Его установят в поселке Идрица Себежского района. Знамя Победы - флаг Идрицкой дивизии, который советские воины водрузили в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага. В Псковской области этот день вошёл в календарь региональных праздников и отмечается 30 апреля.

Инициатором возведения монумента "Знамя Победы" выступило Российское военно-историческое общество.

Себежский район носит звание Края партизанской славы.

ИСТОЧНИК KP.RU