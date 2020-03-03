«Золото» всероссийского чемпионата в прыжках в длину взяла псковичка

3 Март 2020 2020-03-03T15:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова заняла первое место на всероссийском легкоатлетическом турнире памяти заслуженного тренера РСФСР В. А. Сыромолотова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, соревнования прошли в Брянске.

В прыжках в длину псковичка показала лучший результат – 5 метров 89 сантиметров.

Наталья Спиридонова занимается в Центре спортивной подготовки Псковской области. Это было последнее соревнование зимнего сезона 2020 года. На очереди летний сезон, легкоатлетка ожидает допуска на международные старты.

Тренируют спортсменку Екатерина Алексеева и Татьяна Таганская.

ИСТОЧНИК KP.RU