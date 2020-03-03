2020-03-03T15:16:08+03:00
Спорт

«Золото» всероссийского чемпионата в прыжках в длину взяла псковичка

Результат псковской легкоатлетки – 5 метров 89 сантиметров
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru.Фото: pskov.ru.
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Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова заняла первое место на всероссийском легкоатлетическом турнире памяти заслуженного тренера РСФСР В. А. Сыромолотова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, соревнования прошли в Брянске.

В прыжках в длину псковичка показала лучший результат – 5 метров 89 сантиметров.

Наталья Спиридонова занимается в Центре спортивной подготовки Псковской области. Это было последнее соревнование зимнего сезона 2020 года. На очереди летний сезон, легкоатлетка ожидает допуска на международные старты.

Тренируют спортсменку Екатерина Алексеева и Татьяна Таганская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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