Кредит в 657 тысяч оформили мошенники на жителя Печор
На 53-летнего жителя Печор мошенники оформили кредит на сумму более полумиллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.
Мужчине позвонил неизвестный и представится сотрудником страховой компании, которая занимается возвратом денежных средств валютной биржи. Он убедил собеседника, что на его личном счете остались деньги. Житель Печор доверился «страховому агенту» и предоставил удаленный доступ к своему ноутбуку. Мошенник оформил от имени пострадавшего кредитный договор и снял 657 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU