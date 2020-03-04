Кредит в 657 тысяч оформили мошенники на жителя Печор

4 Март 2020 2020-03-04T15:15:39+03:00

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На 53-летнего жителя Печор мошенники оформили кредит на сумму более полумиллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный и представится сотрудником страховой компании, которая занимается возвратом денежных средств валютной биржи. Он убедил собеседника, что на его личном счете остались деньги. Житель Печор доверился «страховому агенту» и предоставил удаленный доступ к своему ноутбуку. Мошенник оформил от имени пострадавшего кредитный договор и снял 657 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU