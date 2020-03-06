Для контактировавших с заболевшими коронавирусом организовали 36 коек в Островском районе

6 Март 2020 2020-03-06T13:16:41+03:00

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В санатории «Гороховое озеро» в Островском районе создадут 36 коек для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Об этом рассказала руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на встрече с журналистами 6 марта, передаёт корреспондент «Комсомольской правде-Псков».

Заболевшие коронавирусом, если такие будут выявлены в регионе, будут размещаться в инфекционном отделении городской больницы.

Как отметила Марина Гаращенко, тема коронавируса обсуждается везде, для нас это тоже острая тема. В регионе организована работа штаба, есть отдельная рабочая группа, заседание которой провели на этой неделе и решили как действовать.

- Все средства защиты медработников есть, мы провели аудит инфекционных коек, - сообщила чиновник. - Мы имеем понимание, как мы будем перепрофилировать эти койки. Сегодня выпущено три основных постановления по коронавирусу . Там четко прописано, что мы должны делать. Мы пограничная территория с тремя государствами, это серьезный повод, чтобы принять меры безопасности.

Марина Гаращенко также пояснила, что на всех МАППах, где идет въезд-выезд граждан, сотрудники Роспотребназдора организовали наблюдение за приезжающими. Межрайонные больницы закреплены за каждым пунктом въезда-выезда, специальные бригады скорой помощи обучены, как действовать с пациентом с подозрением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU