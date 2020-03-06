Дефицит защитных масок в аптеках Псковской области устранят в ближайшее время
Дефицит масок в аптечной сети будет устранен в ближайшее время, заверила руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передает корреспондент «Комсомольской правде-Псков» с пресс-конференции, которая проходит 6 марта .
Как отметила Марина Гаращенко защитные маски в аптечной сети были, но в недостаточном количестве. Связано это с тем, что масок нет у поставщиков. На государственном уровне принято решение, что российские предприятия по производству масок, будут поставлять их только на российский рынок. В ближайшее время они в достаточном количестве поступят в аптеки региона.
Антимонопольная служба региона следит за ценами на маски.
ИСТОЧНИК KP.RU