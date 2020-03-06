Дефицит защитных масок в аптеках Псковской области устранят в ближайшее время

6 Март 2020 2020-03-06T13:34:05+03:00

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Дефицит масок в аптечной сети будет устранен в ближайшее время, заверила руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передает корреспондент «Комсомольской правде-Псков» с пресс-конференции, которая проходит 6 марта .

Как отметила Марина Гаращенко защитные маски в аптечной сети были, но в недостаточном количестве. Связано это с тем, что масок нет у поставщиков. На государственном уровне принято решение, что российские предприятия по производству масок, будут поставлять их только на российский рынок. В ближайшее время они в достаточном количестве поступят в аптеки региона.

Антимонопольная служба региона следит за ценами на маски.

ИСТОЧНИК KP.RU