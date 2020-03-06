2020-03-06T13:51:33+03:00
Общество

С 5 марта все заболевшие внебольничной пневмонией псковичи тестируются на коронавирус

Тестами на коронавирус регион обеспечен
Василиса Алексеева
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Все пневмонии проверяют на коронавирус.Все пневмонии проверяют на коронавирус.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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С 5 марта, все псковичи заболевшие внебольничной пневмонией проходят тест на коронавирус. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции 6 марта, посвященной актуальным вопросам областной медицины.

Она отметила, что смертность от пневмонии в Псковской области низкая, но со вчерашнего дня все заболевшие обследуются на коронавирус. Тесты на это заболевание есть в Роспотребнадзоре.

Чиновник также напомнила, что рекомендации Роспотребнадзора о профилактике, симптомах коронавируса размещены на всех доступных ресурсах, включая сайты комитета здравоохранения и Роспотребнадзора.

Для усиления профилактических мер, губернатор Псковской области выделил 2,3 млн рублей. На них закупят спецносилки-бокс для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус и средства защиты.

- Памятки по профилактике есть в открытом доступе, - отметила Марина Гаращенко. - Сегодня заболевших нет. Ситуация спокойная, но с учетом приграничного положения вы должны быть во всеоружии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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