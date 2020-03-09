На ТНТ выходит сериал с псковским депутатом Алексеем Севастьяновым

9 Март 2020 2020-03-09T15:11:22+03:00

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Алексей Севастьянов, депутат Псковского областного Собрания, президент федерации футбола Псковской области, снялся в драматическом сериале «Шторм». Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из рекламы на телеканале ТНТ, 10 марта кинокартина режиссера Бориса Хлебникова выйдет на экраны.

Главные роли в «Шторме» сыграли Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Михалкова. Алексей Севастьянов исполнил роль начальника одного из главных героев – сотрудника убойного отдела Осокина.

Кадр из сериала "Шторм".

Кинокартина рассказывает историю двух друзей - Юрия Осокина и Сергея Градова. Один из них работает в убойном отделе полиции, второй - в отделе по борьбе с коррупцией. Под давлением жизненных обстоятельств Градов идет на должностное преступление: его жена находится на грани жизни и смерти из-за болезни. Расследованием хитросплетенного дела занимается Осокин, который догадывается, что к преступлению причастен его товарищ. Для Юрия становится делом чести изобличить своего друга. Интернет-зрители увидели премьеру сериала еще осенью 2019 года, на телеэкранах фильм будет транслироваться впервые.

Кадр из фильма "Брат".

У Алексея Севастьянова два высших образования. По первому он спортивный врач, однако в 1999 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. У Алексея Севастьянова большая фильмография. В 1997 году он сыграл бандита в культовом фильме «Брат», капитана-лейтенанта в комедии «Особенности национальной рыбалки», далее снимался в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила». В 2014 году Алексей Севастьянов снялся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ».

ИСТОЧНИК KP.RU