В Крыму обсуждают запуск поезда Псков – Евпатория

11 Март 2020 2020-03-11T17:41:47+03:00

"Были только ты и я в курорте Евпатория!" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Летом 2020 года может появиться новый железнодорожный маршрут Псков – Великий Новгород – Евпатория. Как сообщил генеральный директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин на заседании президиума Госсовета Республики Крым, в ближайшее время пассажирские поезда в Крым будут отправляться из разных российских городов. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Алексея Гладилина, на данный момент обсуждается запуск рейсов на Крымский полуостров из Пскова, Архангельска, Петрозаводска и Грозного: Псков – Великий Новгород – Евпатория, Архангельск – Симферополь, Петрозаводск – Евпатория, Грозный – Симферополь.

Фото: Гранд Сервис Экспресс. Вагон пассажирского поезда в Крым.

C конца апреля поезда в Крым пойдут из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. В 2021 году Крымская железная дорога будет прорабатывать запуск поездов в Симферополь из Астрахани (через Махачкалу), из Брянска, Белгорода, Курска, Оренбурга, Перми и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU