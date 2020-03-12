Более 20 млн рублей выделят на развитие детского футбола в Пскове

12 Март 2020 2020-03-12T10:31:23+03:00

Перспективы развития детского и профессионального футбола в регионе обсудили на совещании у губернатора Псковской области

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Заседание, которое провел Михаил Ведерников, было посвящено новой системе поддержки футбола, а также деятельности автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Псков». Ее создали в этом году по поручению главы региона. Учредителем выступил комитет по спорту Псковской области, комитет по управлению муниципальным имуществом Пскова и областная федерация футбола.

- Финансовая поддержка молодых футболистов будет общей задачей областной и городской администраций, — сообщил Михаил Ведерников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/765951" frameborder="0"></iframe> Губернатор Псковской области о поддержке детского футбола.Видео: "Фейсбук" Михаила Ведерникова.

На эти цели в областном бюджете предусмотрели субсидию Пскову в размере более 20 млн рублей. Софинансирование из городского бюджета составит 5 млн рублей. Эти средства регионального и городского бюджетов , по мнению областной власти, позволят полностью покрыть необходимые потребности по содержанию детских команд на год. Как пояснила и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, речь идет о 350-ти начинающих спортсменах и 16 тренерах.

Говоря о профессиональном футболе, глава региона обратил внимание, что необходимо сформировать Попечительский совет. Сейчас уже сформирован Наблюдательный Совет. В дальнейшем их заседания будут проходить совместно, что позволит организовать системную поддержку команды за счет внебюджетных источников. Губернатор пообещал, что будет принимать активное участие в таких совместных заседаниях.

В настоящее время псковская команда профессиональных футболистов — это 23 спортсмена и 4 тренера. Все они получают выплаты через Центр спортивной подготовки региона.

Особое внимание глава региона уделил вопросам модернизации материальной базы для подготовки как начинающих, так и взрослых футболистов. В настоящее время футбольный клуб «Псков» располагается на стадионе «Локомотив», который сейчас проходит процедуру передачи в муниципальную собственность, что позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие спортивного объекта.

Уже в этом году в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» для «Локомотива» планируется приобрести современное футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками стоимостью более 40 млн рублей. Средства направят из областного бюджета. Смотировать поле должны до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU