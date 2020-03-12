Территорию у магазина «Маяк» в Пскове приведут в порядок летом
Дорогу у магазина, рынка и тротуары вдоль Рижского проспекта отремонтируют в этом году
Псковичи давно жаловались на злополучные тротуары в этом районе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Территорию вокруг магазина «Маяк», сельскохозяйственного рынка и тротуары на Рижском проспекте отремонтируют летом 2020 года. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Псковичи неоднократно обращались к городским властям с просьбой привести в порядок пространство у «Маяка». В этом районе живет много людей, туда приезжают псковичи за покупками, но дороги там находятся в плохом состоянии.
Ремонт территории запланировали сделать по проекту плана расходов дорожного фонда муниципального образования «Город Псков» на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU