Территорию у магазина «Маяк» в Пскове приведут в порядок летом

12 Март 2020 2020-03-12T10:41:17+03:00

Псковичи давно жаловались на злополучные тротуары в этом районе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорогу у магазина, рынка и тротуары вдоль Рижского проспекта отремонтируют в этом году

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Территорию вокруг магазина «Маяк», сельскохозяйственного рынка и тротуары на Рижском проспекте отремонтируют летом 2020 года. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи неоднократно обращались к городским властям с просьбой привести в порядок пространство у «Маяка». В этом районе живет много людей, туда приезжают псковичи за покупками, но дороги там находятся в плохом состоянии.

Ремонт территории запланировали сделать по проекту плана расходов дорожного фонда муниципального образования «Город Псков» на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU